U-Bahnstation Pilgramgasse bleibt sieben Jahre ohne Aufzug

Die letzten Leitungen werden verlegt, die ersten Testläufe durchgeführt. Die Sanierungsarbeiten in der U4-Station Pilgramgasse befinden sich in den finalen Zügen. Ab 31. Jänner 2020 wird diese Station nach einjähriger Sperre wieder in Betrieb gehen. Benutzbar wird sie in den kommenden sieben Jahren noch nicht für alle sein. Denn bis 2027 wird diese Station um einen Stopp der Linie U2 erweitert und in dieser Zeit ist die Barrierefreiheit eingeschränkt; es wird keine Aufzüge geben.

Die bestehende Liftanlage musste für die Sanierung nämlich abgetragen und kann bis zur Fertigstellung nicht mehr aufgebaut werden. Nach Fertigstellung der Station werden drei barrierefreie Ausgänge zur Verfügung stehen: in der Ramperstorffer-, in der Hofmühl- und in der Pilgramgasse.