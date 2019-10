ORF: Sparstift trifft Barrierefreiheit

Der Öffentlich-Rechtliche muss haushalten – und davon ist auch der Bereich Barrierefreiheit nicht ausgenommen. 2020 sollen in der Abteilung „ Untertitelung und Audiodeskription“ 300.000 Euro eingespart werden (zu der auch die Gebärdensprachdolmetschung gehört). Das Gesamtbudget in dem Bereich liegt im kommenden Jahr bei rund drei Millionen Euro.

Der Österreichische Gehörlosenverband und der Blinden- und Sehbehindertenverband fürchten angesichts der Budgetkürzungen, dass das barrierefreie Angebot des ORF kleiner werden könnte.

2018 lag die Quote an untertiteltem Programm in ORF1 und ORF2 bei 68,86 Prozent. Das ist zwar deutlich mehr also noch vor rund zehn Jahren (2009 waren es 35,34 Prozent). Die deutsche ARD lag 2018 im Vergleich jedoch bei knapp 98 Prozent, das ZDF bei 81,7.