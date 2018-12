SPÖ-Stiftungsrat warnt vor Personalabbau im ORF

Heute, Donnerstag, soll der Stiftungsrat das ORF-Budget 2019 beschließen. Was an dem Punkt sonst ein Formal-Akt ist, könnte zum Streitfall werden. Den Auslöser lieferte der Finanzausschuss. Dort hatte ÖVP-Stiftungsrat Thomas Zach mehr Geld fürs Programm gefordert, das durch Strukturmaßnahmen aufzubringen sei – und in einem neuen, heute vorzulegenden Budgetentwurf abgebildet sein muss. ORF-Chef Alexander Wrabetz steht damit unter Druck. Er soll im Ausschuss bereits die Zahl von zehn Millionen genannt haben.