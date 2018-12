„ORF-Digitalisierung nicht weiter im Zeitlupentempo“

„Das liegt sehr stark an eigenen Bemühungen. Es gilt deshalb die Ressourcen im Haus entsprechend zu organisieren. Ebenso muss sichergestellt sein, dass notwendiges Know-how im Haus tatsächlich vorhanden ist“, betont Zach. „Der ORF ist in der Struktur noch immer nicht so aufgestellt, wie es für ein Medienunternehmen heute notwendig ist. Da erwartet sich der Stiftungsrat sicher mehr.“ Es gelte nun das Fenster zu nutzen, das zum Beispiel durch den anstehenden Ruhestand mehrerer Führungskräfte entsteht.

„ Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck“, sagt Zach. Als Beispiel nennt er digitale Avatare. Mit entsprechenden Entwicklungen soll es in Zukunft möglich sein, mehr Programm kostengünstig in Gebärdensprache zu übersetzen. „Darstellung und Wahrnehmung von Menschen mit Behinderungen ist für mich Maßstab, wie sehr ein Unternehmen im 21. Jahrhundert angekommen ist.“ C. Silber