Weltrekord: Student fuhr Wiener U-Bahnnetz in weniger als vier Stunden ab

Die Idee so einer Herausforderung hat Oliver Jez fasziniert. Er ist schon als Kind gerne in Wien U-Bahn gefahren. Also hat er als Nächstes nachgesehen, ob so ein Versuch auch in Wien schon einmal unternommen worden ist. Das Ergebnis seiner Suche: zumindest offiziell nicht.

Seit Oktober getüftelt

An einem freien Tag im Oktober unternahm er den ersten Testversuch. Damals kam er noch auf mehr als vier Stunden. Das überzeugte ihn nicht. Also begann er, an einer besseren Route zu tüfteln. Gleichzeitig stellte er die Anfrage an das Guinness-Buch der Rekorde.

Als in der Woche vor Weihnachten die Zusage kam, dass der Versuch offiziell zugelassen werde, schnappte sich Oliver Jez zwei Freunde und fixierte einen Termin – der einzige, an dem alle frei und keine Prüfungen hatten: der 23. Dezember. Zwei Zeugen wurden noch gebeten, den Start sowie das Ende zu filmen und mitzustoppen.