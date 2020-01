Neue Lifte für Wiener U-Bahn-Stationen: Acht Wochen ohne Aufzug

Deshalb wird er nun komplett erneuert. Die U4 am Karlsplatz wird während der Arbeiten nicht barrierefrei zugänglich sein. Die Wiener Linien empfehlen, am Schwedenplatz in die U1 umzusteigen und damit zum Karlsplatz zu fahren.

Am 20. Jänner beginnt die Liftmodernisierung in der U1-Station Kagran. Menschen, die Stiegen meiden wollen oder müssen, werden gebeten, schon am Kagraner Platz auszusteigen und mit dem 22A weiter bis Kagran zu fahren.