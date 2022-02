Ein Überblick

Akteure

In allen Fällen spielte Tojner eine zentrale Rolle im Hintergrund, trat aber nie direkt selbst als Käufer in Erscheinung, was ihm als Angehöriger des Baugewerbes rechtlich nicht möglich wäre. Bei der GFW etwa schloss er einen Optionsvertrag mit den damaligen Eigentümern ab, um dann seinen Geschäftspartner Christian Hosp als Käufer vorzuschlagen. Hosp ist Verwaltungsrat in einem Unternehmen Tojners.

Buntes Wohnen wurde von einer Stiftung gekauft, auch hier zog Tojner die Fäden. Jedenfalls schon 2008 strebte Tojner eine Übernahme der GFW durch Buntes Wohnen an. In Mails dazu bezeichnet er sich als „Berater“ von Buntes Wohnen, oder auch als „Gesamtverantwortlicher unserer Gruppe“.

Detail am Rande: Unter der Ägide des damaligen Miteigentümers der GFW Stefan Gregorich (er bezeichnet sich selbst gern öffentlich als Sozialdemokrat), wurde ab 2008 mindestens drei Mal versucht, das Unternehmen an das Tojner-Umfeld zu verkaufen. Nachdem der Deal mit Buntes Wohnen aus rechtlichen Gründen platzte, sollte Tojner-Freund Hosp Eigentümer werden. Da auch dies an rechtlichen Verstößen scheiterte, sollte die GFW an den Unternehmer Christoph Schäffer verkauft werden, der zuvor schon als Geschäftsführer installiert worden war.

Nach langen Rechtsstreitigkeiten fiel nun das Unternehmen kurioserweise wieder an Gregorich und dessen Geschäftspartner Michael Baumgartner zurück. Ob Gregorich die Anteile halten darf ist strittig, da er nach dem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz unzuverlässig ist.

Ein Akteur, der in beiden Causen immer wieder auftritt, ist der Anwalt und Tojner-Vertraute Franz Guggenberger. Er hielt geringe Anteile an der GFW und an Buntes Wohnen. Weiters war er Aufsichtsrat in beiden Unternehmen sowie Aufsichtsratsvorsitzender bei Gesfö und Riedenhof. Die Funktion in der GFW verlor er letztlich, weil gegen ihn (wie gegen Tojner) in den burgenländischen Causen ermittelt wird.