Streit um Bauträger GFW immer noch nicht bereinigt

Um die Einhaltung aller Bestimmungen im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz sicherzustellen, hat Wien einen

Regierungskommissär in die GFW entsandt. Wie der KURIER erfahren hat, wurde seine Funktionszeit nun um ein weiteres Jahr verlängert. Der Haken dabei: Noch eine Verlängerung ist gesetzlich nicht möglich.

Sollten also die Eigentumsverhältnisse in der GFW bis Jahresende nicht geklärt werden, könnte das für das Unternehmen fatale Folgen haben, befürchten Branchenkenner. Glaubt man ihnen, könnten dann erst recht wieder jene Manager aus dem Tojner-Umfeld in der GFW den Ton angeben, die nach wie vor im Unternehmen sitzen. Allen voran Hosp, der noch Vorsitzender des Aufsichtsrats ist, während zwei andere im Zusammenhang mit der Causa bereits abgesetzt wurden.