Dunkle Wolken über sozialen Bauträger in Tojners Umfeld

Wegen Verstößen gegen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes verweigerte schließlich das Land Wien im Jahr 2018 der Transaktion ihre Genehmigung. Eine Entscheidung, die auch vom Verwaltungsgericht bestätigt wurde.

Gemäß dieser Entscheidungen müssen der Verkauf rückabgewickelt werden und im Firmenbuch der Stand vor dem 31. Dezember 2008 wiederhergestellt werden.

Das ist aber bis dato nicht passiert. Deshalb ist kurioserweise auch nach wie vor mit Christoph Schäffer ein Tojner-Vertrauter als Geschäftsführer der WBV-GFW tätig.

Umstrittene Vorhaben

Er legte im Oktober dem Aufsichtsrat Vorhaben vor, die in Teilen des Gremiums auf massives Unverständnis stießen, wie aus Unterlagen hervorgeht, die dem KURIER vorliegen. Demnach wollte er sich etwa ein Bauprojekt (400 Reihenhäuser im Wiener Umland) um 35 Millionen Euro absegnen lassen, ohne die dafür nötigen Voraussetzungen vorlegen zu können. Also etwa Flächenwidmung, Baubewilligung oder Ausschreibung. Weiters soll in der Seestadt Aspern ein Bauprojekt (Volumen 25 Millionen Euro) gestartet werden, ohne dass die Finanzierung dafür gesichert ist. Beides sei laut Kennern der Immobilienbranche eine völlig unübliche und extrem problematische Vorgehensweise.