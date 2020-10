Sondierungen starten: Speeddating mit Michael Ludwig

Neos: Unterstützung aus dem Bund

Es ist gerade einmal fünf Jahre her, dass die Neos erstmalig in den Wiener Gemeinderat einzogen. Und nun kommen auf sie möglicherweise erstmals Koalitionsverhandlungen mit all ihren Fallstricken und Untiefen zu. Mit einer SPÖ als Gegenüber, die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs an fast allen Schalthebeln dieser Stadt sitzt.

Wohl auch deshalb hat sich der 30-jährige Klubchef Christoph Wiederkehr, für viele mit seiner Performance eine positive Überraschung im Wahlkampf, für das Sondieren Verstärkung aus dem Bund geholt: Nikola Donig ist Generalsekretär der Neos-Bundespartei und soll die „bundespolitische Sicht“ in die Gespräche einbringen.