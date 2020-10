Die Anatomie von Rot-Pink

So gut gefüllt wie am Dienstag war der Vorraum des Neos-Rathausklubs, der gleichzeitig für Pressekonferenzen herhalten muss, wohl noch selten; im abgelaufenen Wahlkampf war er es definitiv nie. Dass nun Rot-Pink als ernsthafte Alternative zu Rot-Grün auf dem Tisch liegt, ließ das Interesse an den Stadt-Liberalen und ihrem Chef Christoph Wiederkehr aber sprunghaft ansteigen.

Dass diese Koalitionsvariante mehr als eine mathematische Option ist, zeigte sich am Dienstag, als sich der neue Leopoldstädter Bezirksvorsteher Alexander Nikolai via oe24 offen für Rot-Pink aussprach. „Wir sind stinksauer auf Birgit Hebein. Jetzt ist es Zeit für etwas Neues“, sagt er. Ein SPÖ-Neos-Bündnis könnte hingegen richtungsweisend sein.

Der so umworbene Neos-Chef Wiederkehr gab sich am Dienstag noch routiniert abwartend: Mit dem Zwischenergebnis vor Wahlkarten sei man „sehr, sehr zufrieden“, der „gute und faire Wahlkampf“ sowie die „Haltung der Menschlichkeit und Konstruktivität“ seien belohnt worden.

Warten auf Ludwig

Nun warte man erst auf das amtliche Endergebnis und dann auf die Gesprächseinladung des Bürgermeisters. Dass die Neos gerne mitregieren würden, bekräftigte Wiederkehr: „Wir sind offen, in offene und konstruktive Gespräche zu gehen“. Das Ziel: Eine „Reformkoalition“.