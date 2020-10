Michael Ludwig: Mit kleinen Schritten zur Macht

Die Politik des Ausgleichs versuchte Ludwig auch als Bürgermeister umzusetzen. Mit Maßnahmen, die sich an ein eher linkes Publikum richten – etwa der zähe Widerstand gegen die von Türkis-Blau geplanten Kürzungen bei der Mindestsicherung, aber auch mit Signalen an eine eher FPÖ-affine Wählerschaft, wie zum Beispiel das umstrittene Alkoholverbot am Praterstern.

Ansonsten verliefen die ersten Monate seiner Amtszeit bis zur Corona-Krise eher unspektakulär. „Er ist aber jemand, der lieber einen kleinen Schritt macht, als zwei zu große“, schildert ein Parteifreund. „Das ist nicht so wie in der Ära von Parteichef Christian Kern, als man beim Aufwachen Angst haben musste, was vielleicht schon wieder passiert ist.“