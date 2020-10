Wiens SPÖ-Klubchef: "Wirtschaftskompetenz haben wir auch"

Aber auch Sie haben sich in der Vergangenheit oft kritisch über Vizebürgermeisterin Birgit Hebein geäußert – etwas im Zusammenhang mit der Parkpickerl-Reform. Gilt das jetzt nicht mehr?

Dass wir kritisch sind in der politischen Auseinandersetzung, ist klar. Diese konstruktive Auseinandersetzung wird es aber mit allen Parteien geben, mit denen wir jetzt Gespräche führen.

Rot-Grün ist laut Umfragen mit großem Abstand die beliebteste Koalitionsvariante. Muss man das nicht auch in den Verhandlungen berücksichtigen?

Ich würde sagen: Zunächst ist Rot die beliebteste Variante in Wien. Wir sind mit Abstand auf Platz eins gekommen. Aber jetzt geht es nicht darum zu schauen, was uns schmeckt, sondern was gut für die Wiener ist.