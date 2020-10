Häupl zu Koalitionsvarianten in Wien: Nicht mit dem "Sozialistenfresser"

"Bassins, die man am Gürtel aufstellt"

Und das grüne Kapitel in Wien? Ist das erledigt? „Nein überhaupt nicht“, sagt Häupl. Man müsse das auch „ein bisschen unabhängig von Personen sehen“. Erste Koalitionsgespräche müssten heute ja auch erst einmal ernsthaft geführt werden. Ein künftiges Programm für die Zukunft der Stadt könne sich ja nicht in „Bassins, die man am Gürtel aufstellt, oder in Pop-up-Radwegen erschöpfen“.

Als Zukunftsthemen macht Häupl im Interview mit Ö1 vielmehr die neuen Herausforderungen durch Corona – insbesondere die damit verbundene Wirtschaftskrise und die ganze soziale Frage - aus. Damit einhergehend müsse man natürlich auch die Frage des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft sehen. Dazu kämen unter anderem Themen wie Wissenschaft und Forschung.

"Also es gibt eine Menge wirklich wichtiger Fragen und nicht diese auf Platz 150 befindlichen Themenfelder, die teilweise im Wahlkampf auch bei den Grünen eine Rolle gespielt haben."