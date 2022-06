Skurrile Grabenkämpfe um die Prüfung gemeinnütziger Bauträger

Laut Vereinsregisterauszug hat Valentin erst vor wenigen Monaten, am 16. April 2022, bei der Behörde einen Verein eintragen lassen – und zwar einen „Verein zur Gründung des Bundesrevisionsverein für gemeinnützige Bauvereinigungen“, wie der sperrige Name lautet.

Dahinter verberge sich nichts weiter als der Versuch – so wird branchenintern gemutmaßt – eine (vielleicht weniger strenge) Konkurrenz zum bestehenden Revisionsverband zu schaffen, der die fragwürdigen Vorgänge bei „Schöner Wohnen“ mit seiner rigiden Prüfung einen Riegel vorgeschoben hat. Dem Vernehmen nach sei der Verein in der Vergangenheit bereits an mehrere kleine Wohnbaugesellschaften herangetreten, um künftig deren Prüfung zu übernehmen.