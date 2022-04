Stadt muss auf 52 Millionen Euro verzichten

Im Landhaus in St. Pölten sieht man das anders und spricht sogar von einem „Glücksfall“. Ohne einen Cent Fördermittel an die „Eigentum“ – diese sind alle in Wien geflossen – gezahlt zu haben, erhalte man jetzt bis zu 52 Millionen Euro oder jene Summe, die am Ende des derzeit laufenden Verfahrens festgelegt wird. Das Geld will man für die nö. Wohnbauförderung zweckwidmen. Zurückgezahlt werden müsse nichts, weder an die „Eigentum“, noch an die Stadt Wien.