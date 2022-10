Skandal: Burger King verkaufte Fleisch-Produkte als "vegan"

Fleischlose und fleischhaltige Produkte w├╝rden nicht immer getrennt werden: Manchmal landeten sie in denselben Fritteusen. Wenn es keine vegane Variante gebe, dann sei einfach die Fleischversion (Chickenburger) genommen worden. Sie s├Ąhen n├Ąmlich ├Ąhnlich aus und w├╝rden auch so schmecken, erf├Ąhrt man in der RTL-Sendung "Team WallraffÔÇť.

Die Folgen: Die f├╝nf Filialen, die im deutschen Fernsehen gezeigt wurden, hat der Konzern umgehend geschlossen und einer Untersuchung unterzogen. Au├čerdem will man den Angaben zufolge eine Whistleblower-Hotline einrichten, um Missst├Ąnde aufzusp├╝ren. Mittlerweile sind einige der geschlossenen Filialen wieder offen.

Aber der Lizenzgeber des Veganen Labels habe bereits reagiert und der Fast Food Kette das Label f├╝r f├╝nf (vermeintlich) vegane Produkte entzogen. Laut Lizenzvereinbarung d├╝rfen n├Ąmlich die Produkte nicht mit tierischen Produkten in Kontakt kommen.