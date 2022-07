Burger King eröffnet veganes Restaurant am Westbahnhof

Im neu eröffneten Restaurant am Westbahnhof soll es die gleiche Produktvielfalst wie an allen anderen Standorten geben, teilt Burger King über eine Aussendung mit. Nur sollen die Produkte zu 100 Prozent vegan sein. So sollen etwa auch für Bacon, Käse oder andere Snacks vegane Alternativen angeboten werden. Produkte wie der "Whopper" oder "Long Chicken" seien demnach neu erfunden werden.

Wunsch nach veganen Alternativen

„Durch den engen Dialog mit unseren Gästen kennen wir ihren Wunsch nach veganen Alternativen, die wir verstärkt in allen Restaurants anbieten. Unser erstes 100 Prozent veganes Restaurant ist eine Einladung, die beliebte Burger King Qualität neu und vollkommen fleischlos zu entdecken“, sagt Jan-Christoph Küster, Chief Marketing Officer der TQSR Group, dem österreichischen Master Franchisee der Marke Burger King.

Dabei ist es nicht das erste Mal, dass Burger King eine Filiale in gänzlich vegan betreibt. In den vergangenen Monaten gab es unter anderem Tests in London, Madrid und Köln. Die Versuche hätten sich dort großer Beliebtheit erfreut, teilte das Unternehmen mit.