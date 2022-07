Fall Leonie: Beschuldigte sollen in Tatnacht gefilmt haben

Nachdem in den vergangenen Tagen Details zu den Umständen des Todes der 13-Jährigen an die Öffentlichkeit kamen, wurde nun bekannt, dass zumindest einer der drei Beschuldigten das Martyrium des Mädchens gefilmt haben soll. Eine Sprecherin des Landesgerichts Wien bestätigt, "dass in der Anklage auf so etwas Bezug genommen wird."

Am 26. Juni 2021 wurde Leonie auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt von Passanten leblos aufgefunden. Inzwischen steht die Anklage gegen die drei Beschuldigten im Alter von 19 bis 23 Jahren. Sie sollen zu dem Zeitpunkt, als das Mädchen in die Wohnung mitkam, beschlossen haben, es unter starken Drogeneinfluss zu setzen und gemeinsam zu vergewaltigen.