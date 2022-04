Fall Leonie: „Ich empfinde Verachtung und Hass“

Hintergrund zum Fall Leonie: DNA-Spuren von drei Männern gesichert

Es sind Bilder aus einer Überwachungskamera in der U-Bahnstation Kagran, die Leonie in der Nacht zum 26. Juni 2021 das letzte Mal lebend zeigen. Sie ist an diesem Abend von drei Männern umringt. Es handelt sich um Ali-Sena H. (laut eigenen Angaben 16 Jahre) alias „Ramish“, Ibraulhaq A. alias „Haji“ (18) und Zubaidullah R. alias „Zubai“ (23).

Gegen 2.15 Uhr fuhr Leonie mit ihren afghanischen Begleitern in Hajis Wohnung in der Erzherzog-Karl-Straße in Wien-Donaustadt. Dort wurde das Mädchen mit Ecstasy-Tabletten gefügig gemacht. Ein weiterer Verdächtiger soll die Drogen gebracht haben.

Was dann in der Wohnung passierte, darüber gehen die Schilderungen der Beschuldigten auseinander. Zunächst schoben sie die Schuld dem zwischenzeitlich untergetauchten Zubai zu. Er habe dem Mädchen die Tabletten gegeben, es gepackt und ausgezogen. Als Leonie keine Lebenszeichen mehr zeigte, wurde sie auf einem Grünstreifen abgelegt.

Nach der Tat tauchte Zubai in London unter. Erst kürzlich wurde er nach Österreich ausgeliefert. Aktuell befindet er sich, wie auch zwei weitere Beschuldigte, in Untersuchungshaft.

DNA-Gutachten belasten drei der vier Verdächtigen schwer. Ihre Spuren wurden am Körper und an der Kleidung von Leonie gefunden. Gestorben ist die 13-Jährige an den Folgen einer Suchtmittel-Vergiftung. Leonie war erstickt.

In ihren Einvernahmen zeigten sich die Beschuldigten kalt: „Sie ist selber schuld, dass sie gestorben ist. Sie hat Drogen genommen und ist einfach von zu Hause weggelaufen“, erklärte Ibraulhaq A. Gegen die Männer wird wegen Vergewaltigung mit Todesfolge ermittelt. Strafrahmen: Bis zu lebenslanger Haft.