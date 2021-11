Fall Leonie: DNA-Gutachten belastet drei Verdächtige schwer

Das DNA-Gutachten im Fall Leonie liegt vor. Das Mädchen war am 26. Juni mehrfach vergewaltigt und danach leblos auf einem Grünstreifen in der Viktor-Kaplan-Straße in Wien abgelegt worden. Das Gutachten der Sachverständigen Christa Nussbaumer belastet drei der vier Verdächtigen schwer. Ihre Spuren wurden mehrfach am Körper des Mädchens sowie auf ihrer Kleidung gefunden.