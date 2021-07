Fall Leonie: Gefasster Verdächtiger hatte Hilfe bei der Flucht

Insgesamt vier Männer sitzen aktuell in U-Haft bzw. Auslieferungshaft. Und sie schieben sich die Schuld gegenseitig zu. Auch R. (die anderen Verdächtigen fürchten sich laut eigenen Angaben vor dem bulligen Landsmann, er ist auch Kampfsportler, der bereits wegen Drogendelikten vorbestraft ist) wird von den anderen Beschuldigten massiv belastet. So sagte der 18-jährige Verdächtige, in dessen Wohnung Leonie gestorben war, aus: „Zubai hat ihr diese Tabletten gegeben (gemeint ist Ecstacy, Anm.)“ Und: „Plötzlich stand der Zubai auf, packte die Leonie an den Armen und legte sie im Wohnzimmer auf den Teppich, zog sie komplett aus ...“

Er soll laut Angaben des 18-jährigen Verdächtigen Leonie später auch unter die Dusche gestellt und ihr Milch eingeflößt haben, damit sie wieder zu sich kommt – vergeblich. Also habe er Leonie schließlich „aufgehoben, sie über die Schulter gelegt und durch die Wohnhausanlage hinaus auf einer Grünfläche neben der Straße abgelegt.“ Wenige Stunden nach dem Tod Leonies kontaktierte R. einen Bekannten. „Er hat mich gebeten, sofort zum Bahnhof Meidling zu kommen. (...) Ich habe ihn gefragt, was los sei. Er hat aber nur gesagt, ich soll so schnell wie möglich hinkommen. Seine Stimme klagt sehr nervös und er wirkte sehr aufgeregt.“