Mordfall Leonie: Flüchtiger Verdächtiger offenbar gefasst

Er wurde bereits seit Wochen per europäischem Haftbefehl gesucht. Nun wurde jener Verdächtige im Mordfall Leonie, der sich nach der Tat ins Ausland abgesetzt haben soll, in London festgenommen.

Der 22-jährige Afghane soll von österreichischen Zielfahndern aufgespürt worden sein. Drei weitere Männer, die mit dem Tod der 13-Jährigen zu tun haben sollen, befinden sich bereits in U-Haft.

Die 13-jährige Leonie aus Tulln wurde am 26. Juni tot auf einem Grünstreifen in Wien-Donaustadt aufgefunden. Zuletzt ergab ein Gutachten, dass sämtliche Tatverdächtige volljährig sind. Ein vorgeblich 16-Jähriger ist laut Staatsanwaltschaft Wien "mindestens 18, möglicherweise 20 Jahre alt".

Die genauen Umstände, wie Leonie gewaltsam zu Tode kam, sind noch immer nicht geklärt. Das detaillierte Obduktionsgutachten liegt noch nicht vor. Das Mädchen soll jedenfalls eine massive Dosis an Ecstasy-Tabletten im Körper gehabt haben. Auch Heroin soll eine Rolle gespielt haben.

Den Ermittlungen zufolge traf die 13-Jährige am 25. Juni zwei Afghanen am Donaukanal, wo ihr die beiden bereits Ecstasy verabreicht haben sollen. Dann seien sie gemeinsam mit dem Mädchen und einem weiteren Landsmann in dessen Wohnung in die Donaustadt gefahren, wohin auch der vierte Verdächtige gekommen sein soll. Dort wurden dem Mädchen weitere Drogen verabreicht. Mindestens zwei der drei Männer haben sie dem Ermittlungsstand zufolge vergewaltigt.