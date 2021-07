Mordfall Leonie: Verdächtiger ist älter als gedacht

Für den Anwalt des Afghanen ändert sich dadurch aber nichts an der Verantwortung. Laut Ali Sena H. habe er sich an der 13-Jährigen nicht vergangen. „Laut seinen Aussagen hatten er und das Mädchen einvernehmlichen Sex. Später wurde ihm etwas ins Getränk gemischt und er damit betäubt“, erklärt Burger.

Das Mädchen soll in der Wohnung in Wien-Donaustadt von mehreren Asylwerbern sexuell missbraucht und unter Drogen gesetzt worden sein. Die leblose 13-Jährige wurde danach auf einen Grünstreifen gelegt. „Mein Mandant hat die Rettung gerufen“, erklärt Burger. Drei Afghanen sitzen in U-Haft, nach einem vierten wird gefahndet.Patrick wammerl