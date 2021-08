Fall Leonie: „Wir waren 15 Leute, nicht vier“

Leonie war am 26. Juni leblos auf einem Grünstreifen in der Viktor-Kaplan-Straße in Wien-Donaustadt gefunden worden. Vier Tatverdächtige befinden sich in (U-)Haft. Vor Kurzem sorgte die Aussage eines Beschuldigten für Aufregung. Bei einer Ausführung zur Altersüberprüfung nach Linz soll Ibraulhaq A. das Gespräch zweier Justizwachebeamter kommentiert haben, die sich gerade über den (damals noch flüchtigen) vierten Verdächtigen unterhielten. „Wir waren 15 Leute, nicht vier.“