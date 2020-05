Semmelweis-Klinik und Spital Gersthof werden Uni und Schule

Rund ein Jahr nachdem die frühere Semmelweis-Frauenklinik und das ehemalige Orthopädische Spital Gersthof ins Krankenhaus Nord eingezogen sind, steht fest, was mit den leer stehenden Krankenhaus-Gebäuden passiert. Geplant ist ein neuer Universitäts- und Schulstandort, teilten Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal ( SPÖ) und Planungssprecher Peter Kraus ( Grüne) am Mittwoch mit.

Zu diesem Zweck werden die Liegenschaften an die Bundesimmobiliengesellschaft ( BIG) verkauft. "Damit ist gesichert, dass das rund 44.000 Quadratmeter große Areal in öffentlicher Hand bleibt", heißt es in einer Aussendung. Der Verkauf wird im kommenden Wohnbau-Ausschuss beschlossen.

Sämtliche Flächen dürfen künftig ausschließlich dazu genutzt werden, um eine Schule oder universitäre Bildungs- oder Forschungseinrichtung "zu errichten oder zu erweitern". Die Stadt räumt der BIG dazu unentgeltlich und auf unbestimmte Zeit eine entsprechende Reallast ein. Das heißt: Die Nutzung für Bildungszwecke ist im Grundbuch eingetragen und gilt auch, falls die BIG das Gelände verkaufen würde.

Amadeus-Schule nicht betroffen

Vom Verkauf nicht betroffen, ist jener Teil der Semmelweis-Flächen, auf dem sich seit einigen Jahren die private Amdeus-Musikschule befindet. Diesen Abschnitt des Geländes veräußerte die Stadt bereits im Jahr 2012 an einen privaten Käufer.