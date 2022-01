Seestadt: Eine Garage wird zu einem Kultur-Hotspot am Stadtrand

Erste Programm-Highlights

Am 9. Februar kann man bei einem Tag der offenen Tür erstmals einen Blick in die Kulturgarage werfen. Von 11 bis 18 Uhr werden im Stundentakt Führungen veranstaltet – in Gruppen von maximal 25 Personen. Der letzte buchbare Zeitslot beginnt um 17 Uhr. Die Besucher erwarten dabei unter anderem Kurzworkshops, z. B. Rumänisch-Häppchen, Kinderprogramm und ein Stück aus dem Musical Dracula, das in der Kulturgarage dann am 24. Februar seine Premiere feiern wird.

Für die Produktion mit Cesár Sampson in der Hauptrolle sind auf kulturgarage.at bereits Tickets erhältlich. Die Karten kosten zwischen 35 und 85 Euro. Die Handlung des Stücks orientiert sich stark an Bram Stokers berühmten „Dracula“-Roman.