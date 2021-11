Solidaritätswelle für Wiens kleinste Off-Musical-Bühne

Es ist ein kleiner Raum, nur 49 mit rotem Samt überzogene Sitze stehen für Publikum bereit. Wie lange hier aber noch gespielt werden kann, das ist fraglich, denn „Die Theatercouch“ (12., Schönbrunner Straße 238), Österreichs kleinste Musicalbühne, steht kurz vor dem Aus.

„Ich bin derzeit leider fast schon zu emotional, um ein Video zu machen, deswegen habe ich mich für eine Nachricht entschieden“, schrieb Rory Six, Obmann des zugehörigen Vereins Anfang dieser Woche auf Facebook, um Fans um Spenden zu bitten.

In den vergangenen Monaten hätte er das Theater mit seinem Privatvermögen über Wasser gehalten, aber die Vorsicht bei den Kartenvorverkäufen und die Aussicht auf die schwierigen nächsten Wochen hätten ihn zu diesem Schritt bewogen. „Wie viel Zuspruch gekommen ist, ist sehr berührend“, sagt er im KURIER-Gespräch.

Original-Sisi

Auch erste Geldspenden seien bereits eingetrudelt. Für Six und seine Stellvertreterin Birgit Plank ist die Theatercouch wie ihr Baby. Stücke schreiben, hinter der Bar stehen, sich um Ton und Licht kümmern: All das wird selbst gemacht. Beide haben eigentlich andere Hauptberufe – er ist Musicaldarsteller und derzeit bei Cats zu sehen, sie hat eine Geschenkboutique. „Wenn wir nur die Bühne hätten, hätten wir die vergangenen Monate finanziell nicht überstanden“, so Six.