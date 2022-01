Schubert Theater zeigt Mischungen aus Theaterstück und Videospiel

Die Premiere ist am 3. Februar. Immer am Donnerstag und Sonntag kommt eine neue Folge heraus, die man als Kartenbesitzer per Link zugeschickt bekommt. Ab 17. Februar kann man sich alle Vorstellungen gebündelt ansehen. Ein Prinzip, das man von Streaming-Anbietern wie Amazon oder Netflix kennt.

Ende Februar wird auch das Stück „Projekt Pinocchio“ reaktiviert. Es wurde zu 70 Prozent von einer Künstlichen Intelligenz geschrieben. „Wir verstehen den Einsatz neuer Technologien und Innovationen nicht als bedrohlich, sondern sehen darin neue und spannende Möglichkeiten in Erweiterung zu dem analogen Theater“, heißt es dazu vom Schubert Theater.

Diskussionen über die Zukunft

Im Aktionsmonat Februar werden außerdem "Future Talks" darüber angeboten, wie weit neue Technologien in Österreichs Theater-Landschaft bereits im Einsatz sind, welchen Mehrwert Digitales Theater für Künstler und Publikum hat und wie die Zukunft des Theaters aussehen könnte.

Spielplan und Tickets zu den Stücken gibt es auf schuberttheater.at.