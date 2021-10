Schnitzel gegen Wanderweg: Der kuriose Kampf um die Stadtstraße

Die sonst eher schmucklose Planungswerkstatt am Friedrich-Schmidt-Platz hat sich am Donnerstagabend in eine Art Schrein für das aktuell am meisten diskutierte Verkehrsprojekt Wiens verwandelt: die Stadtstraße, die ab 2025 die Tangente mit der S1 samt Lobautunnel verbinden soll.

Die Wände des städtischen Ausstellungszentrums waren mit riesigen Luftaufnahmen von Wien sowie Tafeln mit vielen Comic-Autos und noch mehr spielenden Kindern darauf ausstaffiert – für einen einzigen Abend.

Im Vorraum hatte man ein üppiges Buffet mit Mini-Schnitzerln, Tofuspießen und Wein aufgebaut. All das bildete die Kulisse für ein Hintergrundgespräch mit Journalisten, zu dem Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) geladen hat.

Buhlen um Aufmerksamkeit

Warum dieser Aufwand? Die Debatte über die Stadtstraße wird seit Jahren geführt. Trotz allem blickt bei dem Thema kaum jemand so richtig durch, denn es ist äußerst komplex.

Befürworter und Gegner übertrumpfen einander mit schwer überprüfbaren Argumenten. Das Resultat: Das (mediale) Interesse schwindet. Das weiß Sima – die genau deshalb derartige Termine veranstaltet.

Nicht von ungefähr kam daher der wohl bemerkenswerteste Satz des Abends: „Bei den vielen Zahlen kenne ich mich oft selbst nicht mehr aus“, gestand Verkehrsplaner Werner Rosinak.