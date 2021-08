"Baustellen-Hopping": Aktivisten blockieren Arbeiten für Stadtstraße

Seit den Morgenstunden behindern rund 20 Personen in der Hirschstettner Straße 44, also dort, wo ein Teil der Lobauautobahn durchführen soll, Baufahrzeuge. Wie auf einem Facebook-Video zu sehen ist, wurde ein Bagger an der Baustellenausfahrt gehindert. Laut einem der Organisatoren wurden auch Lkw der Bauarbeiter blockiert.

Wichtiges Verbindungsstück

Konkret handelt es sich bei der Baustelle um jenen Teil der Autobahn, der die S1-Spange mit der A23/Südosttangente verbinden soll. Die Demonstranten haben ein "Baustellen-Hopping" geplant, wollen also weiterziehen, sobald die Baufirma vor Ort ihre Arbeit niederlegt.