SPÖ fordert "Green New Deal", hält Lobautunnel aber weiter für machbar

Wenn es die Klimaministerin mit ihrem Ziel ernst meine, dann würde das viele Jobs betreffen - auch hier vermisst Herr noch den Plan. Sie stellt daher fünf Forderungen:

1. Es brauche "so schnell wie möglich" ein neues Klimaschutzgesetz, "das diese schönen Überschriften der Regierung in die Wirklichkeit überführt". Sie meint damit "einen echten Plan für 2040".

2. Es brauche einen "Green New Deal", um klimaverträgliche Arbeitsplätze zu schaffen.

3. Für die Dekarbonisierung der Industrie fordert sie einen Fonds von 20 Milliarden Euro. Dieser soll verwendet werden, um eine "zukunftsfähige Produktion zu ermöglichen".

4. Die Finanzierung von Forschungsprojekten solle die öffentliche Hand übernehmen, und sich anteilig an den Ergebnissen beteiligen.

5. Für viele Projekte brauche es eine "mutige Standortpolitik". Energiespeicherung etwa würde immer wichtiger werden. Auch das sei Teil des "Green New Deal".

Herr betont: "Die Herausforderungen der Klimakrise sind zu groß, um sie dem Markt zu überlassen. Wir brauchen eine mutige öffentliche Hand, die einen Plan macht, wie wir Emissionen reduzieren, aber auch einen Plan, wie wir wirtschaften und arbeiten können, ohne dass es auf Kosten der jungen Generation geht."

S10 als Präzedenzfall für Lobautunnel?

In der Fragerunde kam die Sprache auf den Lobautunnel: Die grüne Klimaministerin Leonore Gewessler will dieses wie alle anderen anstehenden Bauprojekte in Österreich evaluieren. Die Wiener SPÖ droht mit Klage. SPÖ-Abgeordnete Herr sagt, sie könne "persönlich nachvollziehen, warum die Ministerin sämtliche Projekte evaluieren will", verweist aber auf ein Ergebnis, das bereits feststeht: Die S10 in Oberösterreich wird gebaut.

Das ist Wasser auf den Mühlen der Lobautunnel-Befürworter, und so argumentiert auch Herr: "Die S10 ist notwendig, um die Bevölkerung zu entlasten. Ich gehe davon aus, dass man beim Lobautunnel zu einer ähnlichen Entscheidung kommen wird. Auch da geht es um die Entlastung der Donaustädter vom Schwerverkehr."