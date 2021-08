Straßenbau: Gewesslers Stop-and-go-Strategie

Leonore Gewessler kündigte an, dass an dem Projekt noch einige Verbesserungen durch die Asfinag umgesetzt werden, etwa Lärmschutzmaßnahmen oder der Schutz von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Gleichzeitig stellte sie klar, dass es mittelfristig auch einen umfassenden Ausbau der Bahnverbindungen von Linz nach Prag benötige. Für Gewessler klappt die Entlastung der Anrainer aber nur, „wenn wir auch die klimafreundliche Bahn in den Fokus rücken“. Der Rainbacher ÖVP-Bürgermeister, Günter Lorenz, bedankte sich auch für die Entscheidung. Allerdings nicht bei Gewessler, sondern bei Kanzler Sebastian Kurz und Landeshauptmann Stelzer.