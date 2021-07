Gutachten: Gewessler darf der Asfinag keinen Baustopp verordnen

Zwar ist das Schreiben, das Gewesslers Generalsekretär Herbert Kasser am 25. Juni an die Asfinag schickt, politisch klug formuliert – denn das Wort „Weisung“ kommt darin nie explizit vor. Dennoch sei der Brief „inhaltlich als Weisung an den Vorstand zu qualifizieren“, befinden die Juristen.

Das sei der Wortwahl des Briefs zu entnehmen: Dem Vorstand wird „mitgeteilt“, dass keine Ausschreibungen für Bauphasen oder Vorbereitungsmaßnahmen „vorzunehmen sind“. Der Generalsekretär ordnet dies also an, ohne die Zustimmung des Asfinag-Vorstandes zu erbitten – eine Weisung.