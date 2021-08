Bauprojekte: Heiß wird es erst im Herbst

Das war jetzt einmal eine leichte Übung. Als erste Ergebnisse der Evaluierung der Straßenbauprojekte wurden von Klimaschutzministerin Leonore Gewessler der Weiterbau der S10 in Oberösterreich und die Absage an die A3-Verlängerung im Burgenland verkündet. Für beide Entscheidungen gibt es Applaus aus den betroffenen Bundesländern. In Linz ist man erfreut, dass der Lückenschluss der Mühlviertler Schnellstraße vollzogen wird. In Eisenstadt war man zuletzt von sich aus gegen eine Autobahn bis an die ungarische Grenze aufgetreten.