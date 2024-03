Schloss Schönbrunn: Sisis Seifen, 130 Wohnungen und keine Förderung

Der Oberösterreicher Klaus Panholzer, 53, ist seit 2017 Geschäftsführer der Schönbrunn Group. Davor managte er für Do & Co das Formel-1-Catering und war 15 Jahre lang bei Magna Entertainment in den USA und Kanada.

KURIER: Rund drei Millionen Menschen besuchen jährlich das Schloss Schönbrunn. Was suchen die da?

Klaus Panholzer: Die drei Millionen sind nur die zahlenden Gäste im Schloss. 2,5 Millionen kommen in den Tiergarten, noch einmal 5 Millionen in den Schlosspark. Insgesamt sind es also fast 11 Millionen, da sind wir mit Versailles die Größten in Europa. Was suchen die Gäste bei uns? Bei uns können sie das imperiale Erbe hautnah und authentisch erspüren.