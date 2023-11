Villa in Hietzing: Wo man Tür an Tür mit dem Kaiser wohnte

Fassade in Schönbrunner Gelb

Im Jahr 1900 errichtet,sticht die „Villa Fritsch“ in der Wattmanngasse 25 auch heute noch aufgrund ihrer prachtvollen historischen Fassade im stilgerechten Schönbrunner Gelb sofort ins Auge. Erbaut wurde das Gründerzeithaus von Architekt Ferdinand Berehinak, der unter anderem das Technologische Gewerbemuseum, das heutige WUK,in der Währinger Straße errichtete. Es steht heute wie damals für multifunktionale Nutzung und hochwertigstes Interieur.

„Ein Haus, das in seiner Anmutung nicht nur optisch an das kaiserliche Schloss Schönbrunn erinnert, verdient auch im Inneren eine Ausstattung auf höchstem Niveau“, so Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup. Edles Fischgrätparkett und Tafelboden finden sich ebenso wie hochwertiges Gestein. In Österreich per Hand gefertigter Wand- und Deckenstuck sorgt, in Kombination mit Wandvertäfelungen aus Holz und Stein, für ein elitäres Wohngefühl in historischem Ambiente.