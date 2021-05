Schlechtes Zeugnis für die Sicherheit an Wiens Schulen

Schüler-WC zwischen Mülltonnen

Eine lange Liste an sicherheitstechnischen Mängeln fand der Stadtrechnungshof bei seiner Prüfung der Freianlagen von Wiener Pflichtschulen. In Summe wurden dabei zwölf Standorte in den Bezirken Favoriten, Ottakring und Hernals besucht.

Neben klassischen Schäden mit teils erheblicher Verletzungsgefahr finden sich im Bericht auch einige kuriose Beanstandungen: An einer der untersuchten Schulen befand sich seit mehr als neun Jahren neben Müllcontainern eine Mobiltoilette. Diese war aufgestellt worden, da die Schulkinder die WC-Anlagen des Schulgebäudes nur über öffentliche Verkehrsflächen erreichen konnten, was die Aufsicht erschwerte. Die Prüfer orteten hier vor allem ein hygienisches Problem, weil in dem WC-Häuschen kein Waschbecken vorhanden war.

Auf einigen Freiflächen von Schulen fanden die Prüfer Pflanzen, die dort eigentlich nichts verloren haben – weil sie dornig oder gar giftig sind. So wuchs auf dem Areal einer Volksschule im 10. Bezirk ein Strauch der Gattung Pfarrerkapperl. Das Gewächs wurde im Jahr 2006 zur „Giftpflanze des Jahres“ gewählt. Sie kann im bei Konsum im Verdauungstrakt schwere Symptome verursachen.

Hart ins Gericht gehen die Prüfer mit den Schulwarten: Sie würden die täglichen Sichtkontrollen der Freianlagen an einigen Schulstandorten nur mangelhaft durchführen. „Durch Schulungsmaßnahmen und Aufsichtsmaßnahmen sollte künftig erreicht werden, dass die bestehenden Dienstanweisungen über die Kontrollen der Freianlagen genau eingehalten werden.“