Schlangenlinie mit Scooter: Tasche voller Cannabis

Weil er mit einem E-Scooter in Schlangenlinie unterwegs war, ist Beamten Freitagabend bei einem Verkehrsschwerpunkt in Wien-Margareten ein 27-jähriger Mann aufgefallen. Die Beamten stoppten den österreichischen Staatsbürger und stellten in dessen Umhängetasche Cannabiskraut und eine vierstellige Bargeldsumme sicher.