Festnahme: Kokain und Heroin an vier Abnehmer verkauft

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) beobachteten am Mittwoch einen 21-jährigen Nigerianer, der in der Währinger Straße in Wien-Alsergrund Drogen an drei Personen verkauft haben soll.

Die Polizisten hielten alle Beteiligten an und stellten neben einer geringen Menge Kokain und Heroin auch 485 Euro Bargeld sicher. Der mutmaßliche Dealer wurde in eine Justizanstalt gebracht.

