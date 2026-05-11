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Reportage

Schifffahrt für ESC-Fans: Auf der Donau mit DJ Douze Points

Die MS Vienna hat sich für eine Woche in ein Partyboot verwandelt, gespielt werden nur ESC-Hits.
Agnes Preusser
11.05.2026, 09:15

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Menschen tanzen und feiern bei Sonnenschein auf einem Boot, einige halten Getränke in der Hand, im Hintergrund ist ein Fluss zu sehen.

Für Fabio und Robert ist die Schifffahrt auf der Donau der Auftakt für ihre persönliche Song-Contest-Woche. Die zwei ESC-Fans fahren jedes Jahr zum jeweiligen Austragungsort, heuer ist es für die zwei Innsbrucker eine verhältnismäßig kurze Anfahrt gewesen, auch „wenn es im Herz ein bisschen wehgetan hat, dass es nicht Innsbruck geworden ist.“

Andererseits, merken sie noch an, könnten sie jetzt in (und über) Wien ohne Rücksicht lästern. An der „Eurofan Day Cruise“ haben die zwei aber gar nichts auszusetzen. „12 Punkte“, vergibt Fabio. Eine Bewertung, die alle bei der Fahrt Befragten teilen.

Tägliche Ausfahrten

Bis 17. Mai verwandelt sich die MS Vienna drei Mal täglich in ein schwimmendes Partyboot – natürlich ausschließlich mit ESC-Sounds. Bei der Premierenfahrt am Samstag ist „DJ Douze Points“ für die musikalische Untermalung zuständig, der Hamburger ist einer der erfahrensten Eurovision-DJs Deutschlands und Europa. An Deck wird dementsprechend durchgehend getanzt, zwischendurch gibt es eine Polonaise und bei Cosmós „Tanzschein“ tanzen alle die Choreografie (mehr oder weniger) gekonnt mit.

Drinks gibt es auch, zum Beispiel einen in den ESC-Farben rosa und lila gehaltenen Auri Spritz, der nach dem diesjährigen ESC-Maskottchen benannt ist, und wohlfeile 9,90 Euro kostet. Dass man mit dem dekorativen Getränk schöne Erinnerungsfotos machen kann, tröstet über den Preis ein wenig hinweg. Zum Schauen gibt es bei der circa zweistündigen Fahrt genug, allein das Donauufer ist einer Reise wert. Gestartet wird bei der Schiffsstation Reichsbrücke, bei einer Schleifenfahrt geht es unter anderem an Donauturm, DC Tower und UNO-City vorbei.

Die Wiener Stadthalle schupft noch einen Song Contest: Mach’s gut, altes Haus!

Ein bisschen Glitzer Glitzer

Aber natürlich kann man auch einfach Leute schauen: Die Gäste haben von der Optik her ebenfalls viel zu bieten. Bei vielen Outfits gibt es Glitzer zu entdecken, manchmal aber auch dezent.

An guter Stimmung mangelt es sowieso nicht. Wer sich die Schifffahrt um 44 Euro leistet, möchte auch wirklich hier sein. „Ich bin so was von positiv überrascht von der Freundlichkeit und dem Zusammengehörigkeitsgefühl“, sagt Johannes Kammerer, Flottenkommandant der DDSG Blue Danube GmbH. „Die Donau selbst verbindet schon viele europäische Länder. Tragt diese Freundschaft in die Welt hinaus.“

„Wir fahren alle in eine Richtung“, findet auch Nicolaus Hofbauer. Er ist in einer Doppelfunktion am Schiff – einerseits als Head of Sales der DDSG, andererseits ist er im Vorstand des offiziellen österreichischen Fanclubs des Eurovision Song Contest (OGAE Austria). Nach dem ESC-Sieg hätte er drei Gedanken gehabt, wie er erzählt: „Erstens: Geil. Zweitens: Da kommt viel Arbeit auf den Fanclub zu. Drittens. Wie bespielen wir die Donau?“. Den letzten Gedanken hatte wohl auch ein anderer, denn Kammerer hätte ihn schon am nächsten Tag angerufen.

Was aus dem Wienerischen „Was machma?“ des Kapitäns geworden ist, lässt sich an Deck gut erleben.

Tickets noch erhältlich

Tickets gibt es auf ddsg-blue-danube.at/eurofan-day-cruise. Noch an allen Tagen, aber nicht mehr zu allen Uhrzeiten, sind welche zu haben. 

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