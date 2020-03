Rumoren in der SPÖ: Vize-Bezirkschefin wurde nicht die Nummer eins

In den SPÖ-Bezirksorganisationen rumort es weiter: Mireille Ngosso, Vize-Bezirkschefin ( SPÖ) in der Inneren Stadt, wurde von der Bezirkspartei nicht zur Spitzenkandidatin für die Bezirksvertretungswahl im Herbst gewählt. Das hat Ngosso heute, Dienstag, auf Facebook bekannt gegeben.

"Für mich ist das unfassbar schade", schreibt sie in dem Posting. Geschlagen geben wolle sie sich dennoch nicht: "Ich lasse den Kopf nicht hängen. Ich will mich weiterhin politisch engagieren, denn der Kampf für Gerechtigkeit, Gleichheit, Fairness und Solidarität steckt in meinen Adern!"