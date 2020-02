Bezirksvorsteherin von Margareten verlässt die SPÖ

Dass eine Bezirksvorsteherin ihre Funktion zurücklegt, kommt mitunter vor – dass sie aber gleich aus ihrer Partei austritt, so gut wie nie. Diesen Fall gibt es nun in Margareten: Wegen „zunehmender Entfremdung“ kehrt Bezirkschefin Susanne Schaefer-Wiery der SPÖ den Rücken. Gestern, Dienstag, informierte sie per Einschreiben die Landespartei. In ihrer bisherigen Fraktion hält sich die Bestürzung allerdings in Grenzen – zumal Schaefer-Wierys Tage als Bezirksvorsteherin nach der Wahl ohnehin gezählt gewesen wären. Ein Amt, das sie seit 2013 innehatte.

Ihren Parteiaustritt nach 22 Jahren Mitgliedschaft erklärt die 60-Jährige mit internen Differenzen: Die Bezirks-SPÖ sei „rückwärtsgewandt“, Konflikte würden zum Teil „unter der Gürtellinie“ ausgetragen. Dazu käme eine ideologischer Graben zwischen links und rechts. „Die Stimmung in der SPÖ Margareten ist nicht gut“, befindet Schaefer-Wiery – die seit mehr als einem Jahr auf keiner SPÖ-Sitzung mehr war, wie sie zugibt.

Ihr gehe es nun darum, ihre „super Arbeit“ bis zur Wien-Wahl fortzusetzen. Der parteiinterne Konflikt dürfe im Bezirk keinen Stillstand verursachen. Wichtige Projekte wie das Budget, die Neugestaltung der Reinprechtsdorfer Straße, das Grätzelzentrum „Gretl“ oder ein lokaler Klimarat seien unter ihrer Ägide auf Schiene gebracht worden, betont sie.

Der SPÖ will sie im kommenden Wahlkampf zwar nicht mehr zur Verfügung stehen. Ein Antreten für eine andere Fraktion oder eine eigene Liste schließt sie aber dezidiert aus.