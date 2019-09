Rote Wachablöse in den Bezirken

Mehr Platz für Kinder sowie ein neuer Gemeindebau für den Bezirk – das sind die ersten Vorhaben, die Penzings neue Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner ( SPÖ) verfolgen will. Am Montag stellte sich die 42-jährige Lehrerin, die seit 2015 in der Bezirkspolitik tätig ist, der Öffentlichkeit vor. Schüchner löst nun Andrea Kalchbrenner ab, die immerhin 18 Jahre lang an der Spitze des 14. Bezirks stand.

Langzeit-Bezirkschefs wie Kalchbrenner hat die Wiener SPÖ derzeit kaum noch in ihren Reihen. In den vergangenen Jahren hat sie sich auf Bezirksebene einer spürbaren Verjüngungskur unterzogen. So wurden allein während der laufenden Legislaturperiode (seit 2015) gleich fünf der insgesamt 15 roten Bezirksvorsteher-Posten neu besetzt. Verabschiedet wurden unter anderem rote Urgesteine wie Hermine Mospointner (Favoriten oder Martina Malyar (Alsergrund).

Der rote Generationenwechsel in den Bezirken ist damit aber noch nicht abgeschlossen. Als nächste Ablösekandidatin gilt Susanne Schaefer-Wiery (Margareten). Die frühere Geschäftsführerin des Filmcasinos ist zwar erst 2013 im Amt, ist aber mittlerweile parteiintern schwer angeschlagen.