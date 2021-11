Rot-türkise Allianz kämpft für Ärztezentrum beim Wohnpark Alterlaa

Doch vor wenigen Monaten legte die Ärztekammer ihr Veto ein: Das Gebiet rund um den Wohnpark sei ausreichend mit bestehenden Kassen-Allgemeinmedizinern vorsorgt. Deren Auslastung sei nicht einmal überdurchschnittlich hoch, wie es seitens der Kammer hieß. Eine PVE sei also nicht erforderlich. Es stehe aber den bestehenden ortsansässigen Ärzten frei, sich zu einer PVE zusammenzuschließen.

Große Empörung seitens der Anrainer in Alterlaa und der Bezirkspolitik war die Folge. Auf Initiative der ÖVP und der SPÖ, die in Liesing mit Gerald Bischof den Bezirksvorsteher stellt, fand nun ein runder Tisch zur Gesundheitsversorgung in Liesing statt.