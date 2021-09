Aus für geplantes Ärztezentrum in Liesing

Umgesetzt

In Wien gibt es aktuell vier Primärversorgungseinheiten (PVE): In der Leopoldstadt, Mariahilf, Meidling und in der Donaustadt. Im Oktober kommt ein fünftes in Favoriten dazu

In Umsetzung

Laut Ärztekammer gilt dies für eine PVE in Rudolfsheim-Fünfhaus, zwei in Döbling sowie je einer in Währing und Floridsdorf



Struktur

In einer PVE (Zentrum oder Netzwerk) arbeiten mindestens drei Kassen-Allgemeinmediziner, dazu kommen andere Gesundheitsberufe wie Pflegekräfte, Physiotherapeuten oder Psychologen