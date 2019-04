76 neue Ärztezentren bis 2021: Was sie bringen und wo sie entstehen sollen

Die PVE bringen für Mediziner wie Patienten eine ganze Reihe an Veränderungen und idealerweise auch Verbesserungen.

Die wichtigsten Fragen dazu beantwortet der KURIER.

Was sind Primärversorgungseinheiten (PVE), und welche Veränderungen oder Vorteile bringen sie aus Sicht der Patienten?

Die PVE sind Ärztezentren, in denen neue und für Patienten attraktivere Öffnungszeiten gelten. Da in einem Zentrum zumindest drei Ärzte und ein diplomierter Krankenpfleger arbeiten, beträgt die Mindest-Öffnungszeit 40 bis 50 Stunden in der Woche. Zum Vergleich: Ordinationen von alleine arbeitenden Hausärzten müssen – je nach Bundesland – nur 20 bis 25 Stunden pro Woche offen halten. Zudem ist vertraglich vereinbart, dass die neuen Ärztezentren auch an den Tagesrandzeiten geöffnet haben müssen. In der Praxis soll es auch keine unvorhergesehenen Schließtage oder -zeiten geben. Das bedeutet: Sollten einmal alle Ärzte eines Zentrums an einem der vorgesehenen Öffnungstage krank oder auf Urlaub sein, müssen sie in der PVE für Ersatz sorgen – nicht der Patient geht zum Ersatz-Arzt, der Ersatz-Arzt kommt in die PVE.