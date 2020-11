Wiener Koalition: Letzter Feinschliff für Rot-Pink

Abermals wurde im Umfeld des Treffens das gute Gesprächsklima betont, abermals drang über die Inhalte so gut wie nichts nach außen. „Ludwig hält hier wirklich den Deckel drauf“, sagt ein Genosse. „Wir haben einen Maulkorb bekommen“, erzählt man auch andernorts im Rathaus. Dass es diesmal auf beiden Seiten nur wenige Verhandler gibt, macht die Gefahr, dass sich Inhalte der Gespräche öffentlich verbreiten, zusätzlich geringer.

Drei Schwerpunkte

Dem Vernehmen nach zeichnen sich grob drei Schwerpunkte des Pakts ab.

Erstens: die wirtschaftliche Bewältigung der Corona-Krise. „Einen Sparkurs wird es die kommenden Jahre sicher nicht geben“, sagt ein Genosse.

Der Klimaschutz wird – zweitens – ein weiterer wichtiger Eckpfeiler des rot-pinken Bündnisses sein. Ganz so, als wolle man den Grünen signalisieren, dass man auch ohne sie in diesem Bereich Akzente setzen könne.

Wenig Differenzen gibt es auch im dritten Bereich: der Bildung. Sie ist das Lieblingsthema der Neos, die viel mehr Geld als bisher in Schulen und Kindergärten investieren möchten.

Transparenz

Heikler ist da schon das Thema Transparenz, ebenfalls ein zentrales pinkes Anliegen. Glaubt man roten Funktionären, könnte der

Öffentlichkeit der Zugang zu Informationen aus der Verwaltung erleichtert werden. „Aber Dinge wie eine Reduktion der Parteienförderung wird es mit uns nicht geben“, heißt es aus SPÖ-Kreisen. Denkbar sei, dass diese heiklen Bereiche – wie auch die Förderung parteinaher Vereine – im Koalitionspakt ausgeklammert bleiben.

Bei den finalen Gesprächen der Chefverhandler soll es noch um einige Punkte gegangen sein, die in den acht Untergruppen nicht finalisiert werden konnten. „Es dürfte aber nichts Gravierendes dabei sein“, sagt ein Genosse.

Damit geht es in den Tagen bis zum kommenden Dienstag, an dem SPÖ und Neos den Pakt in ihren jeweiligen Gremien beschließen, nur noch um den Feinschliff sowie um die Finanzierung der Vorhaben.