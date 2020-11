Rot-Pink will hoch hinaus: Immer wieder wieder Stadtseilbahn

Die Idee, in Wien eine Seilbahn zu bauen, kommt verlässlich alle paar Jahre.

Erstmals aufs Tapet brachte sie die Wiener Wirtschaftskammer 2012 – für den Kahlenberg. Eine Machbarkeitsstudie folgte, gebaut wurde nichts. Fünf Jahre später der nächste Versuch.

Diesmal rückte man mit Gondeln der Firma Doppelmayr an. Pro Stunde und Richtung sollten 1.000 Personen in 64 Gondeln in 19 Minuten von der U6-Station Neue Donau in Floridsdorf entlang des nördlichen Donauufers und zum Kahlenberg gebracht werden könne (oder umgekehrt).