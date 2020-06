Kahlenberg-Seilbahn soll die Donau queren

Private Grundstücke sollen übrigens nicht gequert werden. Alle betroffenen Areale befinden sich entweder im Eigentum von Stadt bzw. Bund oder gehören dem Chorherrenstift Klosterneuburg. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) wäre laut Wirtschaftskammer nicht notwendig.

Ob das Projekt tatsächlich realisiert wird, hängt jetzt von der Zustimmung der Politik sowie der Grundstückseigentümer ab. Jank rechnet mit Zustimmung aus dem Rathaus. Es gebe bereits „positive Signale“, sagt Bitzinger. „Wenn die Stadt will, wird es diese Bahn geben“, erklärt der Repräsentant der Wiener Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Für die Finanzierung gebe es bereits Interessenten. Namen will man zwar noch keine bekannt geben, doch es soll sich um „ein rein privates Projekt“ handeln.

Sofern die Politik das Projekt unterstützt, könnte die Seilbahn auf den Kahlenberg bereits in zwei Jahren in Betrieb genommen werden. Ein Jahr benötige man, um die Bewilligungen einzuholen und ein weiteres Jahr nehme die Bauzeit in Anspruch, erläutert Bitterl. Döblings Bezirksvorsteher, Adolf Tiller (VP) sicherte dem Vorhaben bereits Unterstützung zu.

Offizielle Stellungnahmen aus dem Rathaus gibt es bis dato noch keine.